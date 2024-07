Un fine settimana di sangue . Muore a 27 anni contro il guardrail

REZZATO (Brescia)

Fine settimana di sangue lungo le strade della provincia di Brescia e di quella di Bergamo, dove diversi incidenti hanno avuto un esito fatale. Il primo si è verificato alle due e mezza di domenica mattina lungo la Sp 45 a Gavardo. La vittima è Marica Avanzi, 27 anni, residente in paese. Secondo le prime informazioni raccolte pare che Marica stesse viaggiando sola in direzione Salò quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Audi A3, andando a finire contro il guard rail. Stava affrontando una curva.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato il numero unico 112, che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza da Roè Volciano. Purtroppo Marica è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’urto che ha letteralmente accartocciato la sua vettura. Per estrarla dalle lamiere hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco, intervenuti a supporto dei soccorritori del 118. C’era anche la polizia stradale di Salò per i rilievi di caso. La Strada 45 bis è stata chiusa fino alle sette del cado. Si sono create lunghe code dato che a quell’ora i primi turisti cominciavano a spostarsi verso le spiagge del Garda. Ma gli incidenti non finiscono qui. Un altro è accaduto sul lago d’Iseo sul confine tra Bergamo e Brescia a Costa Volpino. La vittima è un centauro. Anche lui è morto sul colpo. Si chiamava Lorenzo Raccagni ed era a bordo della sua Yamaha in compagnia della moglie quando è accaduto l’incidente. La motocicletta su cui viaggiavano i due coniugi di Palazzolo si è scontrata con una fiat Panda mentre percorreva via Cesare Battisti, in direzione Lovere. La Panda, a bordo della quale c’era un uomo di 82 anni del posto, arrivava da via Paglia. Lo scontro è avvenuto alle 14.30. Il 53enne, nonostante l’arrivo dell’eliambulanza da Como, degli operatori del 118 e di un’auto con medico a bordo è morto poco dopo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Clusone.