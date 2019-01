Brescia, 30 gennaio 2019 - Il suo nome era legatoa quello di Lekkerland, la catena di negozi di dolci diffusa in tutta Italia con oltre 50mila punti vendita del quale era stato il fondatore nel 1980. Ulrico Sareni è morto martedì a Orzinuovi. Aveva 84 anni. Originario di Corzano, già cavaliere della Repubblica, aveva mosso i primi passi nel settore dei prodotti da forno ancora da ragazzino, quando come il padre girava tra i fornai della Bassa per rifornirli di lievito.

Negli anni '80 con i fratelli Ettore e Umberto pose la prima pietra nel suo paese natale di Lekkerland, con il tempo divenuta un impero con 300 dipendenti e oggi guidata da Antonio, uno dei suoi otto figli. Sareni è stato anche il patron dell'Orceana Calcio, sponsorizzata con Tepa Sport fino all'approdo in C2. I funerali saranno celebrati venerdì, alle 14,30 nella chiesa parrocchiale.