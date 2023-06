Turismo, nel 2022 boom di turisti nel Bresciano: superato il record del 2019

Brescia – Brescia e il Bresciano piacciono ai turisti. Così tanto che lo scorso anno il numero dei visitatori ha superato quello dell’anno record, il 2019. Stando ai numeri di PoliS-Lombardia su dati Istat, nel 2022 il numero degli arrivi in provincia di Brescia oltrepassa quota 2 milioni 900mila mentre le presenze vanno oltre i 12 milioni. Lo scorso anno fa segnare a questo territorio il 17% di presenze in più rispetto al 2019 centrando così il target della Lombardia (di superare nel 2023 i flussi turistici del 2019) già nel 2022, quando le presenze (i pernottamenti) sono state 12, 3 milioni contro i 10,5 milioni del 2019. Gli arrivi sono stati pari a 2, 9 milioni nel 2022 mentre erano 2,8 nel 2019 (+1.9%).

L’identikit del turista

I turisti tedeschi si confermano al primo posto sia come numero di arrivi che di presenze seguiti dai visitatori di Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera-Liechtenstein, Austria e Francia.

I 110 anni della Strada della Forra

Oggi, uno dei luoghi più attrattivi del Bresciano, la Strada della Forra ha raggiunto Piazza Città di Lombardia per festeggiare nella piazza della Regione i suoi 110 anni, con una iniziativa promozionale, alla quale ha presenziato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia. "Il Bresciano ha già oltrepassato il target dell'intera Lombardia di superare nel 2023 l'anno boom del turismo, il 2019. Sono certa che tutti i territori siano già correndo e supereranno i numeri del 2019", commenta Mazzali.

Gli eventi a Tremosine

Sono una decina gli eventi portanti del fitto calendario di Tremosine, il Comune più conosciuto in relazione alla Strada della Forra, e si snoderanno lungo tutto l'arco del 2023: escursioni e visite guidate, navette shuttle-bus, un contest fotografico e alcuni laboratori creativi per bambini. Questi eventi andranno ad innestarsi all'interno di manifestazioni più complesse che mirano a promuovere Tremosine nella sua interezza.

Si inizia con Campione WINDfest, un incubatore di eventi che andrà in scena dal 14 al 19 giugno con protagonisti sempre nuovi. Campione, la frazione a lago, ospiterà infatti il Campionato Italiano Airstyle con le specialità Wakestyle, Strapless e Big Air, organizzato da Kite Campione ASD e MKS Maselli Kite School. Tanti gli atleti partecipanti tra cui spicca Matteo Dorotini, Campione Italiano Kitesurf Wakestyle, già Campione del Mondo juniores: "Sono lieto che questa gara venga fatta sul Lago di Garda, luogo in cui mi alleno da quando ho iniziato a praticare questo sport. Mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie di manifestazioni di importanza internazionale poiché Campione è uno dei luoghi più ventosi d'Europa".

Tra i molteplici eventi, previsto per il 16 anche il "Tour Tremosine Meravigliosa: piccoli Borghi e la Forra" in una declinazione speciale ovvero completamente dedicato ad un Press Tour. Giornalisti, blogger e influencer saranno ospiti della Pro Loco per vivere l'emozione di una giornata alla scoperta di Tremosine partendo da Campione, passando lungo la Strada della Forra, per raggiungere l'altopiano in cui scoprire i tanti Borghi paradisiaci.