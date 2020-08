Brescia, 6 agosto 2020 - La Trekking Therapy come terapia riabilitativa alternativa al carcere minorile. È quanto hanno fatto 12 adolescenti tra i 16 e i 18 anni, che hanno commesso reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e attualmente in regime di messa alla prova da parte del Tribunale dei minorenni di Brescia.

I 12 giovani hanno percorso a piedi 100 km in 5 giorni, attraversando tre regioni sulle sponde del Lago di Garda. Si tratta di un progetto promosso dalla cooperativa Area Onlus in collaborazione con il laboratorio di psicologia dell'università Cattolica e l'Ussm - Ufficio dei servizi sociali per i minorenni. Dal 25 al 28 agosto altri otto minorenni percorreranno in bicicletta 151 km tra valli, laghi e montagne sulle piste ciclabili della Valle Sabbia.