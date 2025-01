Tre studentesse a piedi investite da auto mentre vanno a scuola

Tre incidenti fotocopia in altrettanti paesi della provincia, ai danni di studentesse travolte da auto mentre andavano a scuola a piedi. Ripresa di anno scolastico dopo la pausa natalizia ieri contrassegnata da una raffica di investimenti di pedoni avvenuti praticamente in contemporanea, pochi minuti prima delle otto, in tre paesi della provincia bresciana, per fortuna senza serie conseguenze per le vittime. A finire in prontosoccorso, appunto, sono state tre giovanissime - di 14, 15 e 18 anni - centrate da auto mentre si recavano in aula. A Desenzano del Garda, per ragioni in corso di accertamento, un’auto ha urtato una quattordicenne proprio di fronte all’istituto Luigi Bazoli-Marco Polo, in via Giotto. A Salò stessa sorte è toccata a una studentessa di diciotto anni, travolta in via Zane. A Rovato, infine, è stata investita una quindicenne in prossimità della rotatoria tra via XXV Aprile e via Europa, all’altezza del supermercato Conad. Le tre ragazzine sono state soccorse da personale sanitario che ha classificato gli interventi con codici verdi e gialli. I soccorsi e i rilievi della forze dell’ordine hanno mandato in tilt il traffico, già congestionato in orario di punta.

B.Ras.