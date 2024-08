Tre ori olimpici, Roncadelle da record. Sarà festa

RONCADELLE (Brescia)

Roncadelle si laurea campione dello sport italiano: unico paesino, novemila abitanti, a vantare tre medaglie d’oro (nella foto i vincitori) a Parigi 2024. Nel giorno di chiusura delle Olimpiadi, dopo le medaglie vinte da Alice Bellandi nel judo e Giovanni De Gennaro nella canoa, Anna Danesi, capitano dell’Italvolley, ha portato un altro oro nell’hinterland di Brescia trionfando, con le sue compagne, sulle americane. Ieri il paese ha organizzato una festa a sorpresa fuori casa a De Gennario, rientrato da Parigi: "Sto vivendo un sogno" ha detto. E subito dopo l’ultimo minuto di gioco del volley, è scattata la festa nei bar e in piazza, con brindisi a non finire, specie in centro, dove spesso si vedono i tre atleti, particolarmente legati alla comunità: Alice per la nonna Jole e diversi zii, De Gennaro perché qui ci vive e ha tutti gli amici d’infanzia, Anna perché frequenta alcuni locali, specie per la colazione, e soprattutto perché i primi passi nel volley li ha fatti nel centro sportivo del paese. Ai tre campioni si aggiunge una promessa della pesca: Matteo Rambaldini, che sta partecipando ai mondiali under 15 con la nazionale italiana a Bela Crvka in Serbia. Una cittadina d’oro, Roncadelle, tanto da essere stata ribattezzata Roncad’Or.

"Un’emozione fortissima quella che stiamo vivendo – ha detto ieri il sindaco Roberto Groppelli, che ha fatto suonare le campane a festa –. Anna è stata eccezionale come Giovanni e Alice. Non vediamo l’ora di poterli riabbracciarli e festeggiarli come meritano". Ha mandato i suoi complimenti anche il Governatore della Lombardia Fontana. "Tutte le medaglie sono preziose e importanti, ma ritengo doveroso evidenziare quanto eccezionale e per certi versi incredibile sia l’impresa di Roncadelle, che entra nella storia con un triplete d’oro". Sul podio anche Brembate di Sopra, comune di 8mila abitanti che ha avuto nel ciclismo un oro e un argento con i fratelli Consonni.

Milla Prandelli