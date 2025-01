Travolto dal treno. Muore diciassettenne

Il macchinista se l’è trovato davanti: l’ha visto scendere dal marciapiede all’ultimo momento, proprio un attimo prima del passaggio del treno, e lanciarsi sui binari alla stazione di Ospitaletto. E per il giovane è stata ovviamente la fine. Un diciassettenne si è tolto la vita buttandosi sotto un convoglio in transito. Erano circa le 7.50 quando il treno Milano Porta Garibaldi-Verona-Bolzano (2693) ha travolto il ragazzo. La vittima era residente in un paese della Franciacorta, classe 2007. Gli agenti della Polfer, intervenuti con i carabinieri e i vigili del fuoco, hanno rivisto la drammatica sequenza dalle telecamere del treno 2693, quindi non ci sono dubbi sulla dinamica. La tragedia ha come sempre in casi simili mandato in tilt la circolazione ferroviaria, generando ritardi fino novanta minuti sulla linea, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni di convogli all’ultimo. Per ovviare ai disagi è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.