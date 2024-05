Brescia, la tramvia si avvicina: nuova linea T2 , ok al progetto definitivo

Brescia – Tram più vicino: la Giunta ha approvato la proposta di delibera che sarà sottoposta al Consiglio comunale del 24 giugno per l’approvazione del progetto definitivo della nuova linea Tram T2 Pendolina-Fiera. Un passaggio di grande importanza politica e amministrativa, come sottolineato dal sindaco Laura Castelletti e dall’assessore alla Mobilità e vicesindaco Federico Manzoni, per la più grande opera pubblica cittadina dei prossimi anni, che consentirà di ampliare l’offerta del trasporto pubblico in termini di regolarità, velocità e frequenza di servizio, a beneficio dei principali quadranti urbani non serviti dalla metropolitana leggera. L’obiettivo è incrementare il numero di passeggeri trasportati (+47%) e ridurre il traffico privato (-5%).

La realizzazione della tramvia sarà anche occasione di rigenerazione urbana, soprattutto sul fronte ambientale: per il bilancio arboreo, si prevede un saldo positivo di 300 piante. Ma si guarda già anche al futuro: il progetto della linea T2 è già predisposto per supportare la realizzazione della linea T3 (Violino-Sant’Eufemia), prevista nel Pums a completamento della rete tramviaria cittadina e per cui il Comune concorrerà al prossimo avviso ministeriale per il trasporto rapido di massa. In particolare, sarà dato mandato a Brescia Mobilità di procedere per il progetto da presentare entro il 31 ottobre al Ministero.

Quanto ai fondi, con la variazione di bilancio di aprile il Comune ha stanziato i 3,7 milioni di propria spettanza per il finanziamento dell’opera, che si aggiungono ai 422 milioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consentendo di coprire integralmente il costo di 426,3 milioni. Tutto il progetto sarà presentato in Commissione, prima di approdare in Consiglio.

Si darà conto anche delle modifiche del tracciato, nate dal confronto con i Consigli di quartiere. In particolare per la parte relativa alla Pendolina il transito della tramvia è stato ricondotto lungo l’asse di via Risorgimento e di via Collebeato anziché su via Tiboni e via Interna, incrementando il numero delle fermate in zona da due a tre e collegando il capolinea Pendolina a Nord in prossimità del deposito, dove si prevede la realizzazione di un parcheggio scambiatore.