Tornaghi nel recupero punisce 2-1 la Spal

CARAVAGGIO (Bergamo)

Nel segno della continuità l’Atalanta under23, dopo il sorprendente quinto posto della scorsa stagione da esordiente, riparte con l’ossatura del gruppo della scorsa stagione, ringiovanito, innestato dai 2005 e 2006 saliti dalla Primavera. Squadra che vince non si cambia, e si conferma, e infatti ieri i baby nerazzurri allenati dall’esperto tecnico calabrese Francesco Modesto (nella foto), hanno subito piazzato un primo importante acuto, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C, battendo al fotofinish nel tempo di recupero per 2-1 la quotata e più esperta Spal. La nuova Dea ha confermato in attacco la coppia di bomber formata dal 20enne serbo Vanja Vlahovic e dal 19enne iberico Siren Diao Balde, due ragazzi già protagonisti a suon di gol lo scorso campionato, insieme al blocco dei veterani classe 2002/2003 formato dai vari Del Lungo (una presenza in Europa League), Berto, Gyabuaa, Panada, Bernasconi e De Nipoti (quattro presenze in serie A), oltre al 20enne Muhameti e al 18enne mediano Mendicino. Tornaghi match winner ieri al Comunale di Caravaggio con la rete al fischio finale per il 2-1 alla Spal che ha regalato il passaggio del turno (il prossimo avversario sarà la vincente della sfida veneta tra Legnago e Vicenza). Nerazzurri passati in vantaggio ad inizio ripresa con Vavassori, prima del momentaneo pareggio spallino firmato dall’ islandese Karlsson.

ATALANTA UNDER 23-SPAL: 2-1 (0-0)

Fabrizio Carcano