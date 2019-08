Brescia, 7 agosto 2019 - Il maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia ha generato anche una supercella, ossia un temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone, cioè una bassa pressione in rotazione. In fenomeno, tipoco della grandi pianure americane, è stato documentato fra Bresciano e Cremonese da ZenaStormChaser, un progett nato da tre appassionati di fenomeni atmosferici.

Gli esperti hanno documentato il passaggio della supercella nel Bresciano e postato il video sulla pagina Facebook, invitando residenti e automobilisti in transito a prestare attenzione. Il fenomneo è infatti classificato come supercella hp e si segnalano forti raffiche di vento e grandine di medio-grosse dimensioni. La supercella, "una delle più intense e maestose degli ultimi anni", si è poi diretta verso Est arrivando in Veneto.