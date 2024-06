Teatro per bimbi 24 spettacoli per l’estate

Il teatro torna a riempire le lunghe serate estive. Merito del Canto delle Cicale, il festival estivo di teatro per bambini e ragazzi proposto dal Teatro Telaio. Quest’anno sono 24 gli spettacoli, per un totale di 30 repliche, che dal 14 giugno si snoderanno tra i comuni della provincia di Brescia: Bedizzole, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Erbusco, Gussago, Iseo, Mazzano, Monticelli Brusati, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Roncadelle e Rovato. Il 14 giugno si parte da Coccaglio, con Il Baule Volante in “Nico cerca un amico“. In calendario, ci sono clownerie, teatro di strada, teatro d’attore, lo spettacolo di magia “Mago per svago“, teatro di figura con I burattini cortesi, teatro di narrazione (“Toma e Carolina“, “Rodarissimo“) e spettacoli itineranti. Tra questi ultimi, la coproduzione italo-francese Little Garden, Safari Experience porterà i bambini a camminare verso il Castello di San Rocco di Provaglio cercando un animale strano che si farà riconoscere tramite acrobazie. Chiuderà il cartellone, il 23 luglio a Gussago, la narrazione-concerto “Volti d’acqua“, in cui l’acqua sarà protagonista insieme a voce e burattini. Oltre agli spettacoli, ci saranno i progetti collaterali che il pubblico delle “Cicale“ ha imparato a conoscere: il CicaLeggendo, con libri donati dalle biblioteche del territorio e il CicaGiocando, angolo dedicato al gioco. Per questa edizione, sarà inoltre proposto il concorso Cicale Illustrate, in collaborazione con Accademia SantaGiulia, Agemoco e Scuola Comics, che metterà in palio dei corsi di illustrazione per i vincitori. All’insegna dell’inclusività, infine, l’adesione al progetto “Ti prendo per mano“, per accompagnare bambini con disabilità alla visione degli spettacoli tramite semplici pratiche.