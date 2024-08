Sviste arbitrali e troppi gol sbagliati: frenata Cremonese

La falsa partenza della Cremonese, due sconfitte in tre partite, porta inevitabilmente alla mente la nefasta stagione 2019-2020. All’epoca la squadra grigiorossa riuscì a centrare la salvezza solo grazie ad un super Ciofani e vide passare sulla propria panchina tre allenatori: Rastelli, Baroni e Bisoli. Un paragone forzato considerando le premesse e la base di partenza ma l’ambizioso club di Arvedi non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle prime. Ora il Sassuolo prossima avversaria di mister Giovanni Stroppa e nella mente di coloro che si stanno allenando al centro sportivo Arvedi questa deve rappresentare la gara della svolta. I sei cambi rispetto agli undici scesi in campo contro la Carrarese non sono un alibi a cui potersi appellare per la caduta contro il Palermo. A maggior ragione quando sul rettangolo verde ci si affida a giocatori di esperienza come Zanimacchia, Vazquez, Majer e Bianchetti. La polemica di Stroppa in conferenza stampa sul gol annullato per fallo su Ceccaroni non deve ingannare: "Per me il gol è regolare ma non posso e non voglio dire altro". La necessità ora è migliorare lo score in attacco: una rete in tre giornate è un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato.

Mariachiara Rossi