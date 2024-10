Studentessa investita, ferito un ragazzo

ORZINUOVI (Brescia)

Due diciassettenni sono stati coinvolti, ieri, in due diversi incidenti stradali: entrambi sono avvenuti a Orzinuovi. Il primo si è verificato attorno alle otto del mattino, il secondo nel primo pomeriggio. In Valsabbia, invece, un’auto è finita contro un guardrail. Nella mattinata una studentessa è stata investita da un’automobile ad Orzinuovi, nei pressi della rotonda Andreana. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’eliambulanza, che ha trasportato la ragazza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. La Polizia locale di Orzinuovi è incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente. Un altro grave scontro è avvenuto nel primo pomeriggio sempre ad Orzinuovi, in via Vecchia. Un giovane di 17 anni è stato soccorso dall’eliambulanza e trasferito in ospedale in codice rosso, versando in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un muro. Anche in questo caso, i rilievi sono stati affidati alla Polizia locale. Nel primo pomeriggio, un incidente è stato segnalato anche in Valsabbia, a Sabbio Chiese, dove un’automobile è finita contro il guard rail tra le due gallerie della SP 237, probabilmente a causa di un malore del conducente.

Milla Prandelli