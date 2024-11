Strappati dai vandali i fiori sulla panchina dedicata alle donne

Sono durati davvero poco i fiori deposti sulla panchina rossa della piazza in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre scorso. Qualcuno infatti si è preso la briga di strappare, rovinare e buttare a terra il mazzo. Un atto vandalico che suona come uno sfregio, tanto più odioso quanto è alta l’allerta per i femminicidi, che ha suscitato un’ondata di indignazione nella comunità. "È un atto di profondo disprezzo verso tutte le donne che hanno subito abusi e violenze - ha stigmatizzato l’onorevole Cristina Almici, ex sindaco, oggi esponente della Commissione d’inchiesta parlamentare sui femminicidi - . La panchina rossa rappresenta la responsabilità collettiva nel denunciare e contrastare qualsiasi forma di violenza. Ogni gesto che la denigra offende la memoria di chi ha perso la vita, e mina gli sforzi per costruire una società più giusta e rispettosa. È fondamentali che atti simili non rimangano impuniti, affinché il messaggio di solidarietà e rispetto per le donne continui a crescere e non venga oscurato da chi tenta di banazzarlo. Combattere la violenza richiede impegno su più fronti - prosegue - Sono molte le azioni concrete che possono essere adottate, e passano dall’educazione a scuola al supporto delle vittime". B.Ras.