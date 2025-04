Brescia, spray urticante spruzzato a scuola: tre studenti portati in ospedale

Brescia – Ancora un episodio vandalico all'interno di una scuola bresciana , dove qualcuno ha diffuso uno spray urticante . Per la seconda volta in poche settimane, il CFP Zanardelli ha vissuto momenti di paura a causa della sostanza al peperoncino spruzzata nell'ambiente probabilmente da uno studente o da una studentessa.

Alcune aule sono state evacuate e tre studenti sono stati trasportati in pronto soccorso per lievi malori, fortunatamente senza gravi conseguenze . Nessuno di loro è stato recuperato.

Il precedente

Un episodio analogo si era già verificato il 21 marzo scorso, anche se in quella circostanza non era stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere.

Lo spray al peperoncino, spesso usato come strumento di difesa personale, contiene capsaicina, una sostanza che provoca un'immediata irritazione delle mucose. Se inalato, può causare difficoltà respiratorie, tosse violenta, senso di soffocamento e bruciore agli occhi. Nei casi più seri, soprattutto in soggetti asmatici o con allergie, può scatenare broncospasmi o reazioni più gravi, rendendo necessaria l'assistenza medica.

Le indagini