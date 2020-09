Paratico (Brescia), 26 settembre 2020 - È stato disposto nella notte il fermo dell'uomo che ieri mattina in un'azienda di Paratico nel Bresciano, ha sparato sette colpi di pistola ferendo un 38enne alle mani. Si tratta del 22enne Michele Rinaldi, di Villongo, nella Bergamasca che ha confessato davanti alla polizia giudiziaria, ma sentito dal pm di Brescia Donato Greco si è avvalso della facoltà di non rispondere.

A casa sua i carabinieri hanno trovato un passamontagna e l'arma utilizzata. Avrebbe agito per vendicare un litigio sul lavoro avvenuto un anno fa. È accusato di tentato omicidio pluriaggravato. Il ferito è ricoverato in ospedale in condizioni non gravi.