Spaccia droga tra le tombe, arrestato custode del cimitero di Desenzano del Garda

Brescia, 18 marzo 2025 – Era il custode del cimitero e allo stesso tempo uno spacciatore che teneva la droga nascosta anche tra le tombe. È quanto emerso da un'indagine dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, che hanno arrestato l'uomo, di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Gli agenti del commissariato della cittadina gardesana lo tenevano sotto controllo da tempo. Nei giorni scorsi, il 30enne è stato colto in flagrante mentre cedeva alcune dosi di cocaina tra i loculi del cimitero a clienti che si erano mescolati ai parenti in visita ai propri cari defunti.

Alla vista della polizia, il custode ha gettato a terra un guanto monouso in lattice, un gesto che ha insospettito i poliziotti. All'interno sono state trovate diverse dosi di cocaina già confezionate. Bloccato e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di numerose banconote, che – secondo gli inquirenti – sarebbero frutto dell'attività di spaccio.

Non solo, nella sua abitazione e nei magazzini del cimitero sono stati recueperati altri contanti e 26 dosi di stupefacente già suddivise e pronte per la vendita. Il blitz della polizia ha così smantellato il giro di spaccio e per il pusher è scattato l’arresto.