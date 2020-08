Brescia, 29 agosto 2020 - Maltempo nel Bresciano. Cinque persone sono rimaste bloccate lungo il sentiero che da Temù porta ai laghi d’Avio, in alta valle Camonica. Il gruppo stava scendendo dal rifugio Garibaldi quando ha incontrato difficoltà per via di uno smottamento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Brescia che ha provveduto a riaccompagnare a valle in sicurezza i cinque escursionisti.

© Riproduzione riservata