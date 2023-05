Sicurezza e disabilità I ragazzi delle medie al lavoro nelle strade

Una serata per parlare di sicurezza stradale, alcol e disabilità grazie al percorso seguito dall’istituto comprensivo di Capriolo con le associazioni CONdividere la strada della Vita, Associazione Italiana Familiari Vittime della strada, Genitori Insieme e il supporto del Comune di Capriolo. A rappresentare l’intera scuola è stata la classe terza A con il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi: Tommaso Vitale, l’assessore alla Cultura Alex del Pozzo, l’assessore all’Ambiente Giulia Armanni, l’assessore allo Sport Tommaso Piceni e le studentesse Sofia Mansi e Claudia Tengattini. L’amministrazione comunale in erba, dopo avere seguito un percorso con l’associazione CONdividere la strada della vita e con il suo presidente Roberto Magri, si è confrontata con l’Amministrazione presieduta dal sindaco Luigi Vezzoli e in particolare con l’assessore ai Lavori pubblici, Mario Facchi. "Grazie ai nostri insegnanti, al dirigente scolastico, all’associazione dei genitori e al signor Roberto - spiega il baby sindaco Vitale - abbiamo seguito lezioni sulla sicurezza stradale. E esaminato il paese, non con l’intento di criticare, bensì di suggerire quali migliorie apportare, anche grazie all’intervista che abbiamo fatto a un disabile". I ragazzi, con l’entusiasmo dei loro 13 anni, hanno presentato il reportage, leggendo le dichiarazioni del non normalmente abile. "Quali sono le peggiori criticità del paese"? la domanda. "La prima è il sottopassaggio, poiché il montascale per disabili non funziona da anni". I ragazzi, anche bravi giornalisti, hanno verificato la situazione, appurato che il sottopassaggio ha problemi, che mancano segnali verticali, che vi sono buche e strade sconnesse e marciapiedi malmessi o inesistenti. Hanno contribuito alla serata Angelo degli Alcolisti Anonimi, il comandante dei Vigili urbani Mauro Foglia, il residente del Gruppo Volontari Ambulanza Marco Loda, il preside Fernando Magri, la segretaria dell’associazione genitori e il poliziotto scrittore Antonio Savoldi. M.Pr.