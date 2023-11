Si toglie la vita buttandosi sotto un treno. Linea ferroviaria in tilt

Tragedia della disperazione ieri attorno alle 19, all’altezza del passaggio a livello di via Ganda, poco prima della stazione ferroviaria di Morbegno. Un morbegnese, classe 1964, è stato arrotato da un convoglio. Nel tragico incidente ha avuto un arto amputato, ma anche le altre ferite che ha riportato sono state troppo gravi: è morto poco dopo l’investimento. A nulla sono valsi, purtroppo, i tentativi dei sanitari giunti con un’ambulanza e un’automedica per salvarlo. Sulle esatte cause indagano ora i carabinieri, sul posto con i vigili del fuoco, ma stando anche ad alcune testimonianze non parrebbero esserci dubbi che si sia trattato di un atto volontario. Linea bloccata per ore.

M.Pu.