Si sente male a scuola e muore all’ospedale. Le lacrime di Lonato per la piccola Catalina

La comunità di Lonato è in lutto per la morte di Catalina Gorovelli: una bambina di soli otto anni, che frequentava la seconda elementare. Giovedì scorso, durante le lezioni, Catalina si è sentita male e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Gli sforzi dei medici e degli infermieri del reparto di Rianimazione pediatrica e degli specialisti del reparto di oncologia ematologica dell’ospedale pediatrico degli Spedali Civili di Brescia non sono serviti a salvarla le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nata a Lonato da genitori di origine albanese, Catalina viveva con la famiglia in via Pozzolo, nel centro del paese. Fin da piccola la bambina aveva dovuto affrontare una grave patologia ematologica. Un anno fa, la comunità aveva accolto con speranza la notizia del suo trapianto di midollo, che sembrava avere avuto esito positivo. Purtroppo, una ricaduta improvvisa ha tolto ogni speranza. La famiglia Gorovelli è nota e stimata nel paese gardesano, dove abita da tempo. La madre Marcela lavora nella Casa di riposo Fondazione Madonna del Corlo, mentre il padre Florian è impiegato in un’impresa edile. Catalina era la loro unica figlia e la sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile. "L’alba di ogni giorno ti porti l’amore di mamma e papà", hanno scritto i genitori. Catalina lascia i nonni Bedri, Fetije, Hamza e Hysnie, nonché degli zii e dei cugini. La comunità si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella basilica di San Giovanni Battista a Lonato. Milla Prandelli