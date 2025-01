Si rivive con una mostra il tour italiano dei Beatles

Un viaggio nel mondo dei Fab Four, ma anche in un’epoca, gli anni ’60, attraverso gli scatti che raccontano gli anni ’60. Al via “Yesterday“, mostra che fino al 22 marzo sarà visitabile al Macof – Centro della fotografia italiana di Brescia, con una chiara ispirazione ai Beatles. Punto di partenza dell’esposizione, curata da Renato Corsini, è il tour, primo e unico, dei Beatles in Italia nel 1965, organizzato da Leo Wächter, partito il 24 giugno al Velodromo Vigorelli e proseguito poi a Genova e Roma. Un’estate che cambiò il volto della musica, come raccontano le 80 fotografie in bianco e nero, insieme a materiali d’epoca, provenienti dagli archivi delle grandi agenzie fotografiche del tempo, come Farabola e Dufoto, ma anche da autori come Maria Vittoria Backhaus, Gino Begotti, Giorgio Lotti e Carlo Orsi. Proprio una foto della Backhaus campeggia nella locandina della mostra: i Beatles ritratti davanti alle guglie del Duomo di Milano, uno scatto che simbolicamente lega la band inglese al cuore della città. La giornata del concerto milanese viene raccontata nei dettagli: dalla scaletta, aperta con “Twist and Shout“, agli scatti dei fan in delirio, oltre 7mila spettatori. “Yesterday“ non è solo Beatles: la mostra abbraccia l’intero contesto culturale degli anni Sessanta. Si trovano riferimenti ai cortei contro la guerra in Vietnam, alle icone della moda come la minigonna di Mary Quant, fino alle trasmissioni radiofoniche di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Spiccano anche immagini simbolo di quel periodo, come il celebre scatto “Napalm Girl“ di Nick Ut.

Federica Pacella