Brescia, si lancia contro l'auto in corsa per farsi investire: la presunta truffa in un video

Brescia, 23 marzo 2023 – Un giovane incappucciato cammina lungo via Lechi a Brescia e, mentre vede passare un Suv, si lancia contro l'auto in movimento, finendo scaraventato per terra.

Immortalato dalle telecamere

Se non ci fossero state le immagini riprese dalle telecamere della vicina farmacia, probabilmente l'autista, un 50enne bresciano, sarebbe finito nei guai per aver investito un pedone. Ma le immagini dell'incidente, avvenuto martedì mattina, sono inequivocabili.

Le ammissioni

Non solo, lo stesso investito, portato poi in Poliambulanza con diverse fratture, ha ammesso davanti agli agenti della Polizia locale di Brescia di essersi deliberatamente buttato contro il mezzo in movimento. Autore del gesto è un 25enne marocchino, con una richiesta di asilo politico aperta presso la Prefettura di Viterbo.

Il ragazzo investito

Suicidio o tentata truffa?

Ora il vero nodo è chiarire la ragioni del gesto: un atto di autolesionismo o un tentativo di truffa? Dalle immagini, finite sui social e in chat, sembra che il 25enne abbia aspettato l'auto di grossa cilindrata prima di lanciarvisi contro. Per questo, non è escluso che si sia trattato di un tentativo drammatico per ottenere un risarcimento. Sono in corso, infatti, gli accertamenti per verificare se ci sono gli estremi per la simulazione di reato.