Scritte no vax prima del raduno. Stessa firma, scatta l’indagine

Scritte di matrice no vax sono comparse la notte tra il 24 e il 25 aprile lungo il tragitto della tradizionale manifestazione-raduno di veicoli militari d’epoca a Castegnato. Mani anonime munite di vernice rossa hanno disseminato frasi e slogan dall’ispirazione ideologica chiara - “Stop control“, “Governo nazista“ - firmate dal solito acrononimo “VV“.

In particolare gli imbrattamenti si sono concentrati sulla strada vicino al passaggio a livello e al ponte, lungo uno dei principali passaggi del corteo. Il raduno in questione da circa un decennio è promosso in occasione della festa della Liberazione dall’associazione culturale di Castegnato “Cenni storici“. Un evento che rievoca gli ultimi giorni dell’occupazione nazifascista sconfitta dall’avanzata delle forze partigiane del Comitato nazionale, commemorato da una sfilata di moto, camion e furgoni degli anni Trenta e Quaranta, con a bordo soldati americani (in costume).

Sull’episodio indagano i carabinieri, al cui vaglio ci sono le immagini delle telecamere. Un paio di mesi fa le medesime scritte erano apparse su numerosi edifici pubblici e privati a Montichiari.