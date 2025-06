Scontro sulla statale 498. Muore sul colpo a 52 anni

Tragico incidente ieri poco prima delle 17.30 sulla statale 498 che collega la frazione Gallignano di Soncino, nel Cremonese, con il comune bergamasco di Fontanella. Lungo il rettilineo si sono scontrate una Fiat 500 condotta da un uomo di 52 anni residente a Borgo San Giacomo (Brescia), che andava verso Fontanella, e una Mercedes Classe A su cui viaggiava un 29enne che veniva dalla direzione opposta. L’impatto tra le auto, causato da un’invasione di corsia, è stato tremendo. Dopo lo scontro la 500 è uscita di strada, infilandosi in un fosso e andando a sbattere violentemente contro la sponda. I due urti molto violenti hanno causato la morte del 52enne, mentre il 29enne ha riportato ferite non gravi. Immediati i soccorsi. Dapprima sono arrivate auto medica e due ambulanze della Croce verde di Soncino e di Antegnate, seguite dai vigili del fuoco di Orzinuovi che hanno chiuso la strada al traffico. Sul posto è stata fatta intervenire un’eliambulanza partita da Brescia. L’elisoccorso avrebbe dovuto trasportare il ferito più grave, ma la persona è purtroppo morta sul colpo e quindi l’eliambulanza ha portato in ospedale il 29enne che è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricevuto in codice giallo.

Pier Giorgio Ruggeri