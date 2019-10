Provaglio d’Iseo, 17 ottobre 2019 - Anna Cancarini, la 19enne scomparsa dal Bresciano lunedì sera, è stata rintracciata a Milano dai carabinieri di Chiari. I militari si sono attivati dopo la denuncia dei genitori che abitano a Provaglio d'Iseo (Brescia). La ragazza ha rimarcato che si è allontanata volontariamente dopo un litigio con i genitori. I militari sono riusciti a convincerla a tornare a casa.

In particolare la giovane, che parla correttamente la lingua russa, si era allontanata da casa lunedì 14 ottobre dopo una discussione in famiglia. Il padre e la madre ieri sera, in diretta telefonica a Chi l'ha Visto, hanno fatto un accorato appello ad Anna. "Non ce l'abbiamo con te Anna - ha detto la madre - e sappiamo che hai le tue ragioni nel voler vivere la tua vita. Tra pochi giorni sarà il tuo compleanno, vorremmo passarlo con te. Non avere timori torna a casa".