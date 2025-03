Scippa pensionata. Quindicenne nei guai

Un baby malvivente nelle scorse ore è finito nei guai per avere scippato una signora di 88 anni che stava andando dal parrucchiere nel centro della cittadina della bassa. La pensionata è stata avvicinata da due ragazzini. Uno dei due, un quindicenne cresciuto in paese con un movimento improvviso le ha strappato la borsetta in cui si trovavano portafoglio, telefonino e documenti. Poi sia lui sia il suo amico sono scappati correndo.

L’intervento del parrucchiere della donna, che ha assistito alla scena dall’interno del negozio, è stato provvidenziale. Quando ha visto cosa stava accadendo ha subito chiesto aiuto ai carabinieri e nel contempo si è messo a inseguire la coppia di ladri. I militari sono riusciti a bloccare solo uno dei due ragazzini, mentre l’altro è riuscito a allontanarsi. Il fermato aveva ancora il maltolto, pure se fuggendo ha provato a disfarsene, senza riuscirci.

Il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia per furto con destrezza aggravato, in concorso. I carabinieri stanno indagando per risalire all’identità del suo complice.

Mi.Pr.