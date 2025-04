Schianto in moto. Agente non ha scampo. Grave la passeggera

PIANCAMUNO (Brescia)Si schianta in moto contro un camion a un incrocio, viene sbalzato e muore. Drammatico incidente stradale ieri in Valcamonica, in territorio di Piancamuno. Quando gli agenti della Polstrada di Iseo sono corsi sul posto per i rilievi, sono rimasti di sasso: la vittima è un collega, Federico Troletti, 48 anni, agente della Polizia stradale che fino a poco tempo fa era in servizio al distaccamento di Iseo, mentre nell’ultimo periodo lavorava all’ufficio passaporti di Darfo. Il caimano del Sebino Denver, come Troletti era soprannominato da amici e conoscenti, viaggiava lungo la Provinciale 510 in sella alla sua moto in direzione di Brescia. In sella con lui, sul sedile passeggero, c’era una familiare. Lo schianto, intorno alle 15, non gli ha lasciato scampo, mentre la donna si è salvata, anche se è ricoverata in gravi condizioni. Stando alla prima, sommaria ricostruzione il dramma si è consumato all’altezza dello svincolo per la Statale 42, uscita Darfo-Bergamo. Per motivi da accertare Troletti, padre di due bambine, è entrato in rotta di collisione con un camion che lo precedeva. Violento l’impatto: i due centauri sono stati sbalzati di sella e il poliziotto è stato scaraventato addosso al guardrail, nel quale è rimasto pure incastrato. Quando è stato soccorso, era già morto. Ferita in modo molto serio anche la passeggera che era con lui, condotta in eliambulanza in codice rosso all’ospedale Civile. I medici hanno disposto per lei vari accertamenti.

Nato il 10 aprile 1977 in Valcamonica e residente a Malegno, Toletti aveva lo sport nel sangue. Era un atleta eclettico che si dedicava con passione a numerose discipline, dal nuoto allo sci alla mountain bike, passando per l’arrampicata, il karate e il tennis. Ma è stato soprattutto il nuoto in acque libere a rapirgli il cuore e a farlo conoscere. Il "caimano Denver" è infatti stato l’ideatore e il regista del primo Giro di Montisola a nuoto, un percorso di dieci chilometri intorno all’isola lacustre più grande d’Europa. Era il primo settembre del 2007, una manifestazione negli anni seguenti sempre più partecipata e di successo.