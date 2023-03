Schianto in auto a Riccione Perde la vita a 84 anni

L’incidente giovedì lungo l’A14. Nello schianto sono rimasti coinvolti sei mezzi. Purtroppo c’è anche una vittima. Si tratta di Nora Fiecconi, 84 anni, moglie di un notaio storico di Bergamo, Alessandro Fiecconi, scomparso alcuni anni fa. La donna, originaria di Ancona, viveva a Bergamo da più di cinquant’anni. Nell’incidente, che si è verificato nel tratto riccionese dell’autostrada A14, sono rimaste ferite sei persone. È successo poco prima dell’ingresso del tunnel di Scacciano, in direzione di Pesaro. I veicoli coinvolti sono entrati in contatto tra loro innescando una carambola e le lamiere hanno invaso tutte e tre le corsie di marcia. La donna aveva due figli: Federico Fiecconi, titolare di una delle agenzie di comunicazione più importanti di Bergamo e Milano, la Graffiti, e Francesca Fiecconi, magistrato. Entrambi i figli avevano studiato al liceo Sarpi di Bergamo. In seguito allo schianto, Nora Fiecconi era stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è morta nel pomeriggio di ieri. Una corsa disperata verso l’ospedale con l’eliambulanza che si è rivelata inutile. Il bilancio del maxi tamponamento è di 6 feriti che, però, non sarebbero in pericolo di vita.

F.D.