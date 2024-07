San Felice del Benaco, Lorenza Baccolo sindaca solo per un mese: il giallo dell’incandidabilità. Già nominato il commissario

San Felice Del Benaco (Brescia) Nelle scorse ore era nell’aria, da ieri è realtà. Il Comune di San Felice del Benaco è stato commissariato. Lo ha deciso la prefettura, che ha assegnato l’incarico di commissario al viceprefetto aggiunto Anna Frizzante, in servizio presso il governo cittadino in veste di capo di gabinetto e subcommissario. Vice sarà il funzionario Giuseppe La Corte.

II provvedimento segue la dimissione in massa dei consiglieri comunali - sette su dodici hanno lasciato -, da cui ne è discesa la sospensione del consiglio stesso. Al commissario sono attribuiti per le legge i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco, e il suo compito sarà guidare il Comune fino a nuove elezioni. Contestualmente il prefetto, Maria Rosaria Laganà, ha inoltrato a Ministero la proposta di scioglimento del consiglio, atto di pertinenza esclusiva del capo dello Stato Mattarella.

Il caso era esploso la scorsa settimana per una presunta incandidabilità della sindaca Lorenza Baccolo, eletta un mese fa con una civica. "È emersa una fattispecie di dubbia interpretazione che, se sollevata, potrebbe darcorso a iter legali e avere ripercussioni sulla stabilità del mandato- aveva dichiarato Baccolo stessa - Alla luce degli ultimi risvolti e nell’ottica di fornire un contributo alla serenità del paese, ringrazio i consiglieri di maggioranza per l’atto di forza fatto nel dare le dimissioni come sostegno alla mia persona".

Rimangono sconosciute le ragioni dei profili di incandidabilità della sindaca eletta con la civica di centrodestra.