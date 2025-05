San Felice del Benaco. C’è Manovali

San Felice del Benaco ha il suo nuovo sindaco. Ha vinto Marzia Manovali, alla guida della lista "Civica oer San Felice", con 816 voti, il 47,92% delle preferenze. Manovali ha prevalso su Gianluigi Marsiletti di "Nuovo impegno civico" (546 voti, il 32,06%) e Luca Serafini di "Civica per passione" (341 voti, 20,02%). Il Comune è andato al voto dopo il commissariamento: Lorenza Baccolo, eletta un anno fa, è durata solo un mese. Il tempo trascorso tra la vittoria e questioni di incandidabilità. Alle urne, per questa tornata elettorale, sono andati sei cittadini su dieci per un totale del 59,15%, in netto calo rispetto al 68,5 % del 2024. Il nuovo sindaco ha 62 anni ed è una imprenditrice. È stata a lungo impegnata nell’azienda della sua famiglia, che opera nel settore nautico. Attualmente lavora nell’azienda del marito.

Milla Prandelli