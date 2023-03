Salò, si tuffa nel Garda e finisce sul fondo: riportato a galla, ora è in fin di vita

Soccorsi sul Garda (foto di archivio)

Salò (Brescia), 24 marzo 2023 - Si immerge nel lago di Garda e dopo pochi minuti finisce sul fondo. A recuperare l'uomo, ora in fin di vita al Civile di Brescia, un militare della Guardia costiera libero dal servizio e una persona presente sul lungolago. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì, 24 marzo, nelle acque antistanti il porto Le Sirene di Salò.

Un 39enne napoletano, che a quanto si è appreso era in compagnia di un amico, per ragioni in corso di accertamento si è tuffato, e nel giro di poco è sparito alla vista e si è inabissato. L'amico e un altro paio di passanti che avevano assistito alla scena non hanno esitato a lanciarsi in acqua per dargli un mano.

Al gruppo si è unito anche un militare della Guardia costiera il quale, dopo avere lanciato l'allarme alla centrale e al 112, si è buttato nel lago. Una volta individuato il malcapitato, a circa dieci metri dalla riva, il militare l'ha portato a galla e condotto fino a riva Sul posto nel frattempo è atterrato l'elisoccorso, intervenuto con i Volontari del Garda, i carabinieri della compagnoa di Salo e appunto la Guardia costiera. L'uomo è stato condotto in volo al Civile in città dove lotta tra la vita e la morte.