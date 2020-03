Brescia, 7 marzo 2020 - Sale Marasino piange la scomparsa di Giuseppa Turelli Franceschetti, da tutti conosciuta come Pinuccia e molto amata poiché sin da ragazza si è dedicata anima e cuore al volontariato. Non solo. È stata lei quasi 40 anni fa ad ideare, insieme all’amatissimo marito Redento Franceschetti, la ‘Sfida Nazionale della Zucca’. La signora Pinuccia ormai da qualche tempo era ospite della Rsa Santa Maria della Neve a Pisogne a causa di una malattia. Ieri il suo cuore ha cessato di battere.

Aveva 77 anni e fino a pochi mesi fa, prima che il male cominciasse a diventare sempre più grave, è stata attivissima, come nel caso delle ultime feste della zucca. A ricordarla ieri è stato il sindaco di Sale Marasino: Marisa Zanotti. "Parlo per tutto il paese quando dico che la nostra comunità ha perso un suo stimatissimo elemento e una donna meravigliosa – ha detto Marisa Zanotti – ho collaborato con lei con tanto entusiasmo. Mi ha sempre trasmesso l’amore per il nostro territorio, per l’ambiente e per il prossimo. Mancherà a tutti".

A ricordare l’ideatrice della sfida di ‘Zuccolandia’, che ha fatto della frazione di Maspiano di Sale Marasino la capitale italiana delle cucurbitacee, sono stati anche i membri del ‘Club Maspiano’. "Oggi – hanno scritto i membri del sodalizio no profit, che si fanno chiamare anche ‘le zucche giganti’ – ci ha lasciata la nostra Pinuccia. Una donna solare e piena di energia che ha lavorato instancabilmente per il suo club". Pinuccia Turelli Franceschetti lascia il marito Redento e i figli Adelio e Marco con le loro famiglie. I funerali avranno luogo in chiesa a Sale Marasino oggi alle 14.30. Come da disposizioni sanitarie della Regione Lombardia in relazione all’emergenza Coronavirus potranno partecipare alle esequie solo i parenti più stretti.