Un Mussolini (ancora) a Salò? La Feralpi neopromossa in B punta Romano, il figlio di Alessandra

Un Mussolini a Salò? Sembra il capitolo di un libro di storia, uno dei più cupi momenti mai affrontati dall’Italia, invece è una trattativa di calciomercato. Che con la Repubblica istituita nel Nord Italia dopo l’8 settembre 1943, stato-fantoccio formalmente guidato dal Duce, in realtà sotto lo scacco dell’invasore nazista, non ha nulla a che fare. Vero è che tornare a vedere accostati il nome Mussolini alla cittadina sul lago di Garda fa un certo effetto anche se, torniamo a ripeterlo, si tratta di una storia di calciomercato.

I fatti starebbero così: la FeralpiSalò, squadra della provincia di Brescia neopromossa in serie B dopo una splendida cavalcata, sarebbe interessata a Romano Floriani Mussolini, ventenne esterno di destra (anche qui, la politica non c’entra...) di scuola Lazio. Il giovanissimo calciatore è figlio dell’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini, nipote del dittatore fascista, e del manager Mauro Floriani. Ha lo stesso nome del nonno, Romano, ultimo figlio del Duce, apprezzato pianista jazz morto nel 2006.

La trafila nella Lazio

Il suo ingresso nel mondo del calcio, dato il nome e le simpatie mai nascoste di parte della tifoseria ultras laziale per l’estrema destra, ha fatto più rumore degli esordi di altrettanti talenti di belle speranze. Questo nonostante non abbia ancora esordito in serie A, benché l’allenatore Maurizio Sarri l’abbia già portato in panchina in diverse occasioni, a partire da un match con l’Hellas Verona nel 2021.

Quest’anno il giovane Mussolini, terzino di ruolo ma capace di giocare anche più avanzato, sempre sulla corsia di destra, come impongono i dettami del calcio contemporaneo, si è distinto nel campionato di Primavera 2, che ha visto la Lazio promossa nella massima divisione del calcio giovanile italiano. Per lui 22 presenze e 6 assist, che gli sono valsi il rinnovo del contratto fino al 2026. Facile, ora, pensare che possa andare in prestito. E la FeralpiSalò sarebbe interessata (anche se gli azzurroverdi hanno smentito la trattativa), così come Catanzaro e, rimanendo in Lombardia, il Renate, club brianzolo che milita in serie C.

La notizia della possibile trattativa fra i gardesani e Mussolini ha mandato in tilt i social, fra ironie e riferimenti storici. Non è mancato chi si è limitato semplicemente a fare l’in bocca al lupo al ragazzo.