Rinforzi in Procura. Arriva un sostituto dopo il tirocinio a Trieste

Ha prestato giuramento ieri mattina, contestualmente al suo insediamento in Procura Como, il nuovo sostituto procuratore Giulia Ometto, 33 anni. Nata a Padova, e cresciuta in Friuli, è al suo primo incarico in Procura. Ha prestato tirocinio alla Corte d’Appello di Trieste, prima di essere assegnata a Como. Alle spalle ha anche una importante esperienza come Commissario di Polizia, con un incarico ministeriale. Il suo arrivo arricchisce l’organico della magistratura lariana, in un momento storico di sofferenza numerica. La cerimonia di giuramento è avvenuta davanti al giudice Carlo Cecchetti, e alla presenza del procuratore capo Massimo Astori, oltre che di altri magistrati della Procura e del Tribunale.