Riconoscimenti a cinque imprenditori e a chi ha reso grande la Franciacorta

Il Premio nazionale Franciacorta organizzato dall’associazione In Vino Veritas, presieduto da Mariuccia Ambrosini, sarà inaugurato oggi alle 19. Nella Sala del pianoforte del Municipio, i sindaci Tiziano Belotti di Rovato e Fabrizio Scuri di Cazzago premieranno Paolo Streparava, Cristina Ziliani, Paolo Metelli, Giuseppe Castellini e Mauro Ambrosini. Seguirà degustazione di prodotti e vini del territorio. Alle 21, nella parrocchiale Santa Maria Assunta, sarà eseguito il Requiem di Mozart in Re Minore kv 626 per coro e orchestra. Il concerto è dedicato alla memoria di tutte le persone che hanno reso grande la Franciacorta. Saranno premiati il cavaliere del lavoro Gino Streparava, Franco Ziliani alla memoria e Marcello Monzio Compagnoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.