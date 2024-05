Brescia, tre condanne per revenge porn: tra loro anche l’ex calciatore Alessandro Martinelli

Brescia, 15 maggio 2024 – La storia di revenge porn ai danni di un’oculista bresciana si è conclusa con le condanne che vanno da un anno e due mesi a un anno e sei mesi: tre i condannati, Aldo Ponzi, Alessandro Martinelli (ex calciatore del Brescia Calcio) e Sonia Nicolini. Altri due imputati sono stati assolti.

L’inchiesta aperta nel 2019

L’inchiesta, aperta cinque anni fa, aveva coinvolto un’oculista bresciana: la donna aveva autoprodotto video hot nel corso di un gioco erotico con un ex amante ma che, senza che lei lo volesse, finirono anche sul web. Per questi video, finiti in rete e su migliaia di telefonini arrivando persino oltreoceano, l’oculista perse il lavoro.

Tra gli indagati (e di fatto condannati) anche l’ex calciatore del Brescia. In origine gli imputati erano 10 ma molti sono usciti di scena: due avevano chiesto scusa e risarcito la vittima, la quale aveva ritirato la querela. La perizia sul cellulare dell’ex amante avrebbe evidenziato sul telefono dell’imputato una trentina di video hard, video che non furono da lui diffusi: l’uomo infatti è tra gli assolti dal tribunale di Brescia che ha pronunciato la sentenza di primo grado .