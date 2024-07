Prevalle: lutto per Jonathan, morto a dieci anni

Prevalle, 27 luglio 2024 – Muore a dieci anni per una violenta crisi asmatica, da cui non si è più ripreso. Tragica fine nei giorni scorsi per Jonathan Yeboah Kwateng, piccolo di casa a Prevalle con la famiglia.

Jonny, come lo chiamavano tutti, è stato ucciso dalla patologia di cui soffriva fin dalla nascita. Il bimbo a quanto si è appreso il 19 luglio aveva avuto un malore notturno. Intuendo la gravità della situazione dettata da una crisi respiratoria che non accennava a migliorare, i genitori avevano immediatamente allertato il 112. Jonny era stato condotto in ambulanza in pronto soccorso, all’ospedale di Gavardo, in condizioni disperate.

Era già in arresto cardiaco, e i medici per oltre un’ora e mezza avevano provato forsennatamente a rianimarlo. Non c’è stato nulla da fare. Il bimbo è deceduto per colpa di un attacco di asma che gli è stato fatale, ha confermato l’autopsia disposta dalla magistratura. Sconvolta la comunità. A cominciare dai compagni e dalle maestre della scuola del paese, da lui frequentata, agli amici della Accademia Prevalle Calcio, il suo sport preferito.

Oggi, sabato 27, sarà il giorno dell’addio. Il funerale sarà celebrato alle 10 nella parrocchiale di San Michele Arcangelo. Jonny lascia il padre Louis, la madre Theresa, un fratello - Dominick - e due sorelle, Priscilla e Monica.