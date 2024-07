Desenzano del Garda, malore per quattro operai durante i lavori nella galleria della Tav

Desenzano del Garda (Brescia), 26 luglio 2024 – Paura, questa mattina poco prima delle 8, per quattro operai tra i 18 e i 49 anni che hanno accusato un malore mentre stavano lavorando nel tunnel della Tav, in via Vicina, a Desenzano del Garda, nel Bresciano.

I quattro – un 18enne, due 37enni e un 49enne – hanno subito contattato il 112 e sul posto sono arrivate subito le ambulanze. Nessuno di loro è in condizioni gravi, ma tutti e quattro sono stati portati in ospedale a Brescia per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri, i Vigili del fuoco e l’Asst del Garda per capire cosa possa essere avvenuto all'interno della galleria. Tra le prime ipotesi, potrebbe essersi bloccato l'impianto di aerazione della galleria i quattro lavoratori potrebbero essere rimasti intossicati. Da accertare la tipologia di esalazioni respirate. Le indagini sono in corso.