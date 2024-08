Rettili e animali esotici. Si allarga il fronte:: "No, alla mostra mercato"

Si amplia il fronte del presidio pacifico contro la mostra mercato Brixia Reptiles. La manifestazione si terrà domenica alle 10,30, all’ingresso del PalaBrixia, dove sarà inaugurata l’esposizione di rettili, appuntamento ormai consolidato nell’ambito del calendario fieristico bresciano. A promuovere il presidio, oltre a Brescia Antispecista anche Lac Lega per l’Abolizione della Caccia (sezione di Brescia), Lav Lega Anti Vivisezione e Wwf Bergamo-Brescia. "Brescia – dicono i promotori – sconta già la presenza di attività nocive per fauna e ambiente. Il commercio di animali esotici costituisce una minaccia non solo per gli ecosistemi da cui ancora molti riproduttori sono prelevati ma anche un ulteriore potenziale danno a quelli locali. Ripresentandosi periodicamente, Brixia Reptiles, franchising delle mostre-mercato di animali, ambisce a normalizzare la sua presenza anche nel Bresciano".

Per gli attivisti, il traffico di animali, quarto al mondo dopo armi, droga e rifiuti, va vietato in ogni sua forma. "In Italia, con il Decreto Legislativo n. 135/2022, sono state previste misure volte a controllare commercio e detenzione di animali selvatici ed esotici detenuti come animali da compagnia e la regolamentazione è stata resa più stringente anche come mezzo di contrasto alla crescente frequenza di zoonosi altamente pericolose", afferma Eleonora Panella, responsabile nazionale Settore Esotici Lav. E una richiesta è stata avanzata anche al Comune di Brescia perché sensibilizzi la città per prevenire l’acquisto di esotici, disincentivi fiere simili e si opponga all’accesso ai bambini che finiscono per essere strumentalmente i principali acquirenti.

F.P.