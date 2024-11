Reti gas in cessione?: "Vogliamo garanzie"

Dal Comune di Brescia, l’impegno a incontrare A2A per chiedere rassicurazioni sulla tutela del livello occupazionale, a fronte della possibile cessione delle reti gas ad Ascopiave. Si è svolto ieri l’incontro tra la sindaca Laura Castelletti, con l’assessore alle Politiche produttive Andrea Poli, il direttore generale Marco Baccaglioni e i sindacati Filctem Cgil Brescia e Uiltec Uil Brescia per discutere della possibile cessione. La sindaca ha evidenziato che il Comune rispetta le scelte di A2A, essendo un’azienda quotata in borsa, confermando fiducia nell’attuale management a fronte anche dei risultati ottenuti: "Con i sindacati abbiamo parlato delle necessarie garanzie a tutela dei lavoratori. Incontrerò presto il management dell’azienda per chiedere rassicurazioni". Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno proclamato lo sciopero per il 13 dicembre. F.P.