Residenti allontanati, artificieri al lavoro

Domenica 14 gennaio 2024 a Brescia verrà disinnescato un ordigno bellico ritrovato nel cantiere situato nell’area dello scalo ferroviario, tra via Dalmazia a est, la tangenziale Ovest, la linea ferroviaria Milano-Venezia a nord e via Orzinuovi a sud. Dalle 8.30 alle 14, indicativamente, dovranno essere evacuate tutte le abitazioni della zona interessata, e il centro di accoglienza comunale “Rose” di via Presolana 38 sarà a disposizione di chi non ha un’altra abitazione in cui recarsi, come fanno sapere da Palazzo Loggia. Chi non ha mezzi propri per raggiungere via Presolana potrà utilizzare una navetta messa a disposizione dal Comune, prenotando il servizio e “specificando se si intende trasportare animali domestici”. Al termine dell’intervento i veicoli messi a disposizione dal Comune di Brescia riporteranno le persone dal centro di accoglienza ai punti di raccolta (che saranno due, come rendono noto dal Comune).