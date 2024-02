Stormi di gru in volo nei cieli della Bassa Bresciana, lo spettacolo della migrazione verso la Siberia

Remedello (Brescia) – Stormi di gru nei cieli della bassa bresciana. Le immagini dei grandi uccelli migratori che attraversano il cielo azzurro tra la provincia di Brescia e quella di Cremona stanno circolando sui social.

Gli avvistamenti

In particolare, sono stati avvistati in questi giorni a Remedello, paese di 3.000 abitanti, circa 40 chilometri a sud di Brescia. Sulla pagina Facebook “Sei di Remedello se” è stato pubblicato un video che riprende proprio le gru in volo. I sorvoli, sia diurni che notturni, oltreché molto spettacolari, sono anche molto rumorosi, accompagnati da richiami di volo

La migrazione

L’attraversamento della Bassa Bresciana da parte di questi grandi uccelli non è un fenomeno inusuale. Le gru infatti svernano in Spagna e nel nord dell’Africa e proprio verso marzo migrano verso est, direzione Siberia, dove vanno a nidificare. Nel lungo tragitto le tappe sono il basso Piemonte, la Bassa Bresciana, la Slovenia.

Gru cenerina

La specie in transito sopra la Lombardia in questo periodo è la gru cenerina, della famiglia della Grus grus, trampolieri che arrivano fino a 2,40 metri di apertura alare. Nelle sue migrazioni copre distanze fino a 10.000 chilometri, volando – in stormi che possono andare da 50 a oltre 200 esemplari – fino a 3.000 metri di altitudine.