Orzinuovi (Brescia), 26 marzo 2018 - Rapina questo pomeriggio attorno alle 16.30 al supermercato Despar di Orzinuovi, in via Internazionale. A fare irruzione nel supermercato sono stati due uomini con il volto mascherato. In quel momento era aperta solamente una cassa. I due si sono avvicinati alla commessa che si trovava di fronte al registratore di cassa e le hanno intimato di consegnare tutto il denaro che aveva puntandole una pistola al volto. La donna ha immediatamente obbedito. Subito dopo i due sono fuggiti probabilmente a bordo di un’auto alla cui guida c’era una terza persona. Al momento non è noto l’ammontare del bottino. Indagano i carabinieri.