Malak Ramli scomparsa a Brescia. Ha solo 15 anni, non dà sue notizie dal 25 agosto

Brescia – C’è molta preoccupazione a Brescia per la scomparsa di Malak Ramli, di solo 15 anni. La ragazzina non dà sue notizie dal 25 agosto e adesso, dopo la denuncia immediata di scomparsa, la famiglia cerca aiuto anche attraverso i social. La mamma di Malak si è rivolta all’associazione Penelope Lombardia, che ha diramato un avviso. La ragazzina potrebbe essere in zona Mantova ma anche all'estero.

Malak ha 15 anni, è alta 1 metro e 56, pesa 50 chili, ha capelli castani lunghi, gli occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, jeans neri corti e ciabatte grige e bianche. È fumatrice. Sicuramente è in difficoltà, dal momento che è minorenne.