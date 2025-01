Presunti abusi in Questura a Brescia, Piantedosi difende la polizia: “Perquisizioni in piena regolarità”

Brescia - Sul caso dei presunti abusi in Questura a Brescia ai danni delle attiviste di Extinction Rebellion, denunciati dagl istessi manifestanti, le perquisizioni sono state svolte “in piena regolarità: mi dispiace comunque se qualcuno si è sentito offeso”.

Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al programma 'Dritto e rovescio’ in onda su Rete 4. “Ho condiviso - aggiunge - con il capo della Polizia il pensiero che noi dobbiamo rafforzare l'indicazione agli operatori che queste pratiche, che hanno una loro sensibilità, siano caratterizzate da una proporzionalità ed adeguatezza agli scenari che si presentano”. Sulla vicenda, informa il ministro, “ho chiesto una relazione che mi è stata consegnata. Al di là di come è stata rappresentata e dell'impressione che può fare, si tratta di una pratica operativa che in determinate circostanze è consentita ed anche prescritta. Non è altro che una variante delle pratiche di perquisizione, che peraltro vengono fatte da personale femminile sulle donne. Se qualcuno si è sentito offeso sono il primo ad esserne rammaricato e dispiaciuto”.

Ma tutto, sottolinea Piatnetosi, “si è svolto nella piena regolarità. Tutto parte dal fatto che se uno si presta all'operazione richiesta non fa sì che ci siano perquisizioni forzate. Non era comunque intenzione degli operatori ledere sensibilità”.