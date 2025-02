Quasi 1400 tonnellate di eccedenze distribuite nel territorio bresciano

Sono state quasi 1400 le tonnellate di eccedenze alimentari distribuite nel Bresciano grazie alla Banco Alimentare della Lombardia nel 2024. Una quantità seconda in Lombardia solo a Milano (quasi 9500 tonnellate); al terzo posto Bergamo con 1112. "Per il 2024, la stima della quantità di cibo salvato dallo spreco dal Banco Alimentare della Lombardia è di circa 12.000 tonnellate - spiega il presidente dell’ente lombardo Dario Poggio Marzet, che ha fatto il punto in occasione della 12esima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare - con un incremento del 2% rispetto al 2023, pari a 250 tonnellate, 100 delle quali dal canale ortofrutta, che registra un 30% in più del 2023. Dopo le difficoltà degli anni passati nel settore ortofrutticolo, causate prima dalla siccità e poi dalle alluvioni che hanno colpito in modo particolare l’Emilia-Romagna, quest’anno si registra un parziale recupero".