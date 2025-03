Presunti abusi, blitz di Onda Studentesca al Leonardo

Una pioggia di parole, stampate su A4, fatte volare dal primo piano al piano terra, fino a che il pavimento è stato ricoperto dal comunicato che il collettivo Onda Studentesca aveva pubblicato già qualche ora prima sui propri canali social. Il titolo è molto chiaro, “Molestie al liceo Leonardo”, mentre il contenuto parla di presunte molestie ai danni di una ragazza, Di certo c’è che le acque sono agitate al liceo Leonardo dove ieri mattina c’è stato anche questo “lancio di fogli” per richiamare l’attenzione sul caso. Secondo il collettivo, un professore avrebbe molestato alcune studentesse, tanto da far perdere, in almeno un caso, la voglia di andare a scuola. Una avrebbe avuto il coraggio di parlarne in famiglia e poi di condividerlo con altri studenti, facendo nome e cognome del prof. Il padre della ragazza lo avrebbe fatto presente al preside, ma, secondo le ricostruzioni, nulla sarebbe cambiato, anzi sarebbe stata fatta intervenire la polizia postale per rimuovere le storie di denuncia pubblicate sui social dalla ragazza.

Nei giorni scorsi il dirigente scolastico, Massimo Cosentino, ha incontrato i rappresentanti d’istituto, chiedendo di non pubblicare sui social fatti di cui non hanno diretta conoscenza. Quanto alle notizie diffuse dal Collettivo, il dirigente scolastico sta valutando di procedere per vie legali.F.P.