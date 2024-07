Ponte di Legno “stacca“ la spina grazie a energia solare e geotermico

La più nota località sciistica del Bresciano di arricchisce di un nuovo primato, che rende ancora più appetibile acquistare una casa qui. In via Sandro Bonicelli, nel cosiddetto ’Sunny Side’ del paese più amato della valle, sta difatti, sorgendo il Green Village da Guerini Real Estate & Hospitality. Prende così il via il progetto rivoluzionario della famiglia Guerini, da 50 anni leader nel settore immobiliare e ristorativo-alberghiero, pensato come versione 2.0 delle Case di Viso: il più alto dei borghi bresciani fatto completamente in pietra.

Villette private o plurifamiliari, di metratura compresa tra gli 80 e i 250 mq, pensate per residenti o turisti in cerca di una seconda casa per le sono state realizzate per essere totalmente autosufficienti dal punto di vista energetico, a beneficio dell’ambiente e del portafogli. Non solo infatti le abitazioni non avranno costi in bolletta, ma produrranno energia aggiuntiva, che i proprietari potranno poi rivendere come previsto dalla normativa vigente. Il progetto trasformerà Ponte di Legno nel paese con più “case attive“ al mondo in proporzione al numero di abitanti. Le abitazioni del Green Village sono configurate per ottenere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, come ad esempio solare e geotermico.

I materiali di finitura interna delle abitazioni sono tutti ecosostenibili e privi di sostanze tossiche. Nello specifico, vengono usati parquet termotrattati o antichi che non contengono fenoli o formaldeide, pietre naturali, vernici ad acqua, tetti in ardesia, materiali tessili bio. Le unità abitative vengono realizzate con un primo guscio continuo che ne segue la struttura e un secondo all’esterno termico-acustico, in modo da eliminare completamente punti freddi e problemi acustici. Grazie al sistema di stoccaggio di energia prodotta in eccesso e alla dotazione in tutte le abitazioni di colonnine elettriche è possibile ricaricare un’auto elettrica in modo completamente gratuito. Le sei villette e gli otto appartamenti del Green Village saranno completati entro fine 2024 e vengono venduti, arredati e dotati di ogni comfort, a prezzi compresi tra i 6.000 e 9.000 euro al mq.

M.P.