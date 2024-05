Ponte da dimenticare. La causa è il maltempo

Ponte del 25 aprile e del primo maggio in sottotono in tutto il Bresciano e in particolare sui laghi, dove il freddo non ha invogliato i turisti a fermarsi per più di un giorno. Se il nuovissimo lungolago di Iseo è stato preso d’assalto per le gite fuori forta di un giorno, gli hotel 4 stelle stimano una perdita di circa il 30 per cento mentre per i campeggi è andata anche peggio.

Non male per la Navigazione del lago d’Iseo che ha contato, solo il 25 aprile, 10mila transiti per Monte Isola. "Il 25 aprile è stato un ponte discreto – spiega Antonella Pastore, presidente del Consorzio Albergatori a Quattro stelle del Sebino - Siamo a un 70% delle presenza. Gli italiani non sono venuti a causa delle previsioni del tempo. Sono arrivati più stranieri e in particolare molti americani che non possono disdire perché hanno prenotato in anticipo. Peggio è andata ai campeggi, di cui alcuni sono addirittura ancora chiusi, dato il tempo pessimo delle ultime settimana".

"Viste le previsioni poco confortanti non abbiamo avuto gli arrivi che ci aspettavamo, specie degli italiani che vista la pioggia hanno disdetto – dice Ines Moretti del Consorzio dei Campeggi – bene i tedeschi, che invece sono venuti lo stesso e che sono per noi importantissimi. Devo dire che per le prime settimane di maggio abbiamo molte prenotazioni e quindi siamo già soddisfatti della stagione, anche se il tempo dovrebbe darci una mano, le temperature di certo saliranno e il sole tornerà". Intanto sono molti i turisti stranieri che si vedono circolare sul lago d’Iseo, che è una tra le mete più gettonate del territorio grazie a Monte Isola e al nuovo, avveniristico lungolago di Iseo, che sta richiamando migliaia di persone, grazie agli spazi ampi e a una serie di arredi studiati per sembrare delle opere d’arte. Nei prossimi fine settimana sono in previsione eventi che sicuramente attireranno il pubblico tra cui un festival dedicati alle arti.

Milla Prandelli